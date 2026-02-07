Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

El dueño de un bazar reconoce que no puede competir con Temu: "Venden más barato de lo que nosotros lo compramos"

Decenas de establecimientos han dado la batalla por perdida ante la proliferación de las grandes marcas asiáticas. Pese a vender productos similares, ahora se han convertido en puntos de recogida de los paquetes de estas empresas.

Habla el dueño de un bazar sobre Temu: "Vende más barato de lo que nosotros compramos al proveedor"

Temu y Shein se han comido el mercado y están llevando a los pequeños negocios y bazares a dar la batalla por perdida. El pequeño comercio no puede competir contra este tipo de empresas y las tiendas de toda la vida se han convertido en centros de recogida de los paquetes de sus competidores. Si no puedes con el enemigo, únete a él.

"Mira, este herbolario es uno. Allí hay otro cartel, es una inmobiliaria. En este bazar también dicen que reciben paquetes", descubría con sorpresa al caminar por las calles de una ciudad un reportero de Equipo de Investigación, que analizaba la expansión en ventas de las plataformas asiáticas.

Precisamente en uno de esos bazares su dueño ponía de manifiesto la importante repercusión de Temu y Shein en su negocio. "Todos los días recibimos 20 paquetes y de entregas, otros 10", contaba el propietario, quien reconocía que al principio creía que el volumen de envíos y recepciones iba a ser mucho más bajo. Salió pronto de su error, ya que solo llevaba 15 días realizando esta labor de intermediario.

El hombre confesaba que sus ventas se habían visto mermadas por el auge de este tipo de plataformas online. "Temu vende muchas cosas más barato que nosotros lo compramos al proveedor", aseguraba tras mostrar lo que costaba un cable en su tienda y compararlo con lo que se pagaba por él en la plataforma. De 4'95 euros a 1 euro.

"Mi proveedor es intermediario, no es fabricante directo. Ellos pagan también impuestos y a sus trabajadores", se justificaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. España, al límite por las borrascas más allá de Grazalema: nuevo avisos en Galicia, Madrid o Castilla y León
  2. El PP de Madrid pasa al ataque con un relato lleno de contradicciones frente a las denuncias de la exconcejala de Móstoles
  3. Aragón cierra campaña con los partidos quemando sus últimos cartuchos: Sánchez habla del miedo a los ultras y Feijóo arropa a Azcón en un polémico mitin
  4. Sílvia Orriols, la xenófoba ultraderechista catalana que arrasa en las encuestas: "Odiamos el Estado español"
  5. Los principales bancos españoles aumentan sus beneficios en 34.000 millones pese a la bajada de los tipos gracias a los préstamos y las comisiones
  6. Ácido hialurónico en el pene para mejorar el rendimiento de los saltadores de esquí: la última tendencia que Antidopaje no descarta investigar