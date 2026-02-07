Así es 'El Yeyo', el narco andaluz que está entre los fugitivos más buscados de España

Sergio Mora Carrasco pasó de ser piloto de lanchas del hachís a campeón de la Fórmula 1 del mar: 'El Yeyo' consiguió un patrimonio de 30 millones de euros traficando con el hachís, que invirtió en nueve pisos, entre otras cosas.

'El Yeyo', un onubense de 47 años, se fugó en 2018 de la Policía y desde entonces está entre la lista de fugitivos más buscados por las autoridades judiciales españolas. Sergio Mora Carrasco es el máximo narco dentro de las orillas del Guadalquivir, donde se encuentra parte de la ruta del hachís, en el Campo de Gibraltar. Una auténtica leyenda del mundillo.

Equipo de Investigación se trasladó en 2015 a esta zona para conocer de cerca a 'El Yeyo', su vida y su modus operandi. El andaluz, comenzó como piloto de lanchas de hachís y acabó convirtiéndose, según la Policía, en uno de los mayores traficantes de Europa. Era tan rápido que incluso se hizo con el campeonato del mundo de la Fórmula 1 del mar.

El traficante ganó mucho dinero con la droga, hasta el punto de conseguir un patrimonio de 30 millones de euros, nueve pisos, un chalet en una urbanización de lujo y un cortijo en Huelva. Además, también tenía cuatro viviendas en Marbella, incluido un lujoso chalet con atraque, locales comerciales y naves industriales...

Tras ser detenido en 2009 y preguntado sobre cómo se convirtió en leyenda, 'El Yeyo' respondió que "el secreto estaba en no tocar el hachís". Ahora, se encuentra huido desde 2017. Se fugó en helicóptero y se considera que está implicado en la mayor red de hachís en la península.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2015 de laSexta.

