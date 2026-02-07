El negocio que un inversor inmobiliario ha convertido en su forma de vida: hasta 250.000 euros por cinco locales convertidos en 10 'minipisos'

Quique Escrivá cuenta cómo es el proceso de creación de una de estas propiedades de unos 30 metros cuadrados. "Pedimos un proyecto al arquitecto que junto al del Ayuntamiento lo valida, nos dan el visto bueno y empezamos la reforma", dice.

El inversor inmobiliario Quique Escrivá ha logrado convertir su negocio en su forma de vida. Este inversor inmobiliario vive por y para los minipisos. Así lo contaba en 2024 a Equipo de Investigación, donde reconocía que por 250.000 euros se hizo con cinco locales para cambiar su uso a vivienda. Al final los convirtió en diez minipisos con los que esperaba ganar un total de 5.000 euros al mes alquilándolos.

Para calcular cuánto tardaría en recuperar la inversión realizaba la siguiente estimación. A 25.000 euros cada minipiso, sumando los 30.000 de la reforma y los 5.000 de los impuestos, de cobrar entre 450 y 500 euros al mes por cada uno tardaría un total de diez años en recuperar el dinero.

Así relata Escrivá el proceso: "Son cinco los locales que hemos segregado en diez minipisos. No podemos hacerlos en cualquier sitio. Pedimos un proyecto al arquitecto que junto al del Ayuntamiento lo valida, nos dan el visto bueno y empezamos la reforma".

Porque ha hecho de los minipisos su forma de vida: "Estaba haciendo un podcast para enseñar otro modelo de inversión. Derivamos a la gente a un canal de Telegram y nosotros nos ponemos en marcha. Por cada inversión cobramos 4.000 euros, entre búsqueda de piso, puesta en marcha, gestión de incidencias... Antes era policía, pero me cogí una excedencia porque con las inversiones superaba el salario que tenía".

