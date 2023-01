Equipo de Investigación se desplazó hasta Barranquilla, la ciudad de Colombia donde nace Shakira, para hablar con el hombre que descubrió su talento cuando ella tenía 11 años. Su testimonio se incluyó en un programa de septiembre que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Su papá dijo que, por favor, conociera a su hija. Parecía la líder, la que mandaba, parecía una persona mayor. Desde niña ella componía, hablaba árabe, era diferente a todo [...] en sus primeros conciertos no ganaba nada, era prácticamente promoción", cuenta Edgar García, 'Flash', descubridor de la cantante.

Con 14 años graba su primer disco y con 16 su segundo, sin embargo, el éxito no llegó rápidamente. "No fue el éxito que esperaba, pero pegó un trancazo luego y no la paró nadie. Ahí empezó el sello personal de ella", defiende Edgar García.

Con 18 años, Shakira consigue su primer gran éxito y, solo tres años después, su siguiente álbum le duplica en ventas. A finales de los 90, Shakira factura 19.000 dólares por concierto. Cuando la cantante recibe dos Grammy Latinos el cambio de imagen es radical. Su primer álbum en inglés se convierte en su disco más vendido. Con el tour promocional de este álbum factura 72 millones de dólares, vende dos millones de entradas en todo el mundo.

