En la ruta que realizan Esther Estepa y 'Dinamita' Montilla caminan durante 37 kilómetros desde Denia hasta Gandía. Esther llega exhausta y no se encuentra bien y a las 21:02 de la noche, 'Dinamita' llama al 112 desde su móvil.

Le cuenta al operador que Esther tiene la pierna inflamada y dolor de cabeza. Una ambulancia la recoge en el parque de la estación y se la lleva a un centro de salud, a donde 'Dinamita' Montilla no la acompaña.

A las 21:24 horas, el médico la atiende de su pierna hinchada y le receta ibuprofeno. Casi una hora después, Esther pasa consulta con la enfermera y le administra una inyección intramuscular. Son las 4:30 de la madrugada y Esther recibe el alta. Nunca se vuelve a saber de ella.

Trece horas después de salir del hospital, Esther escribe a su madre, Josefa Pérez, que en el vídeo sobre estas líneas lee para Equipo de Investigación algunos de los mensajes. "No tengo trabajo, vivo en la calle con dos amigas argentinas". "Te he mentido muchas veces, estoy en la ruina, me quedo sin móvil, lo venderé". "Te quiero mucho, pero soy mala hija. Me voy fuera de España a vivir, nueva vida en Buenos Aires. Cuídate mucho, mamá".

"Ella no tenía amigas allí", afirma Josefa, que apunta que es en ese momento cuando "me hace dudar que no, que no es ella la que lo escribe". "Ni tiene pasaporte ni nada, ¿cómo se va a ir a Argentina?", añade la madre de Esther, que muestra la denuncia de su desaparición en la que no se menciona que estaba con un hombre porque "en ningún momento lo sabíamos".