El anisakis es un parásito que reside en las vísceras del pescado y que dio un "susto" a una comensal que se disponía a comer un plato de merluza, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "Hemos hecho la merluza y ahí tenéis el 'gusanico' cómo está de vivo", relató la mujer en su grabación, recogida en un reportaje de Equipo de Investigación estrenado en 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

"Menos mal que mi hija lo ha visto antes de que nos lo comiéramos", expresaba la mujer ante la sorpresa del resto de comensales. El anisakis causa 8.000 contagios al año. España es el país de Europa con más casos de infección por este gusano.

Equipo de Investigación entrevistó a Florencio Martínez, catedrático de Parasitología de la Universidad de Santiago de Compostela, para profundizar en este asunto. ¿Cómo nos puede afectar contagiarnos de anisakis? "La mayoría de la gente que se contagia de anisakis no se entera", puntualizó.

No obstante, en algunas ocasiones puede derivar en casos de gravedad. "Hay situaciones donde se produce una obstrucción intestinal o se produce una infección, o pasa la larva al peritoneo y, en ese caso, se produce una peritonitis, y a veces es una situación de emergencia". ¿Habría alguna forma de evitar esa contaminación? "No, porque habría que eliminar a todos los mamíferos marinos. Como eso no es posible, el anisakis estuvo, está y estará", afirmó con rotundidad.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.