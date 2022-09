Tras convertirse en líder de 'Zoe', Daniel Paterna tiene el objetivo de abrir nuevas franquicias. Solo un año después de inaugurar la oficina de Elda, planea poner en marcha 40 delegaciones más. Quiere captar a inversores de 'Zoe' en todo el país. Para ello, recorre la geografía española. Además, copia de las grandes marcas su fórmula para publicitarse: a través del deporte. Así, se hace patrocinador de una boxeadora.

Sin embargo, Daniel Paterna no se conforma solo con el boxeo, y se interesa por el Atlético Saguntino, el club de fútbol de un pueblo valenciano de 65.000 habitantes, que juega en tercera división. Paterna anuncia la compra del club y firma un contrato con el presidente del Atlético Saguntino.

David Escudero, defensa del equipo, es de los que más invirtió en 'Zoe'. El hombre accede a hablar con Equipo de Investigación y reconoce que invirtió "más de 10.000 euros", además de meter "a familiares y amigos". "Yo he metido a mucha gente, a 10 o 15 personas, que también han metido a otras. La pena es que hay gente que incluso ha pedido préstamos, gente que el poco dinero que tenía lo invirtió allí y a día de hoy está ahogada, y te pregunta y no sabes qué decir. A mí se me parte el alma", expresa. Según el defensa, "es imposible recuperar el dinero". Al final es una estafa piramidal que nosotros desconocíamos", denuncia.