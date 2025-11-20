La cruz de Callosa de Segura, en el museo del cáñamo: "Es el único sitio donde había espacio para guardarla"

El objeto, que una resolución judicial señaló que era una exaltación del franquismo, está en "una sala no abierta al público" del museo: "Pesa unos 2.300 kilos, solo la parte de la cruz".

Tras años y años de disputa judicial y política, la cruz de Callosa de Segura está en el museo de cáñamo. Está lejos de la plaza principal de la iglesia del lugar y, como relatan, en el "único sitio" donde había espacio para guardarla.

"Está en una sala que no está abierta al público", han dicho sobre el lugar en el que tienen la cruz.

Porque es grande: "Mide unos cinco metros y medio y pesa unos 2.300 kilos, solo en la parte de lo que es la cruz".

"Ahora es la parroquia la que tiene que decidir que hacer con él", han dicho sobre la cruz de los caídos de la localidad.

