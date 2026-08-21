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La costurera de Bangladesh que cosía para Primark por 35 euros al mes: "Vivo en una casa con otras 20 personas"

Equipo de Investigación recogió en 2016 el testimonio de Mushamud Rasheda, una trabajadora de la industria textil de Bangladesh que llegó a coser para Primark. Su salario mensual era de apenas 35 euros, que con complementos ascendía a unos 57.

La costurera de Bangladesh que cosía para Primark por 35 euros al mes: "Vivo en una casa con otras 20 personas"

Bangladesh es uno de los grandes epicentros de la industria textil mundial y muchas de las prendas que llegan a Europa se fabrican allí. Equipo de Investigación analizó en 2016 las condiciones de los trabajadores del sector a través del testimonio de Mushamud Rasheda, que ya no trabaja para la compañía.

La joven mostró al programa la vivienda en la que residía junto a otras 20 personas y explicó que apenas tenía pertenencias. "Mi salario mensual era de 35 euros y con los complementos ascendía a unos 57", relataba. A pesar de considerar que su sueldo no era suficiente, aseguraba que necesitaba trabajar para poder sacar adelante a su familia.

Su historia estaba además marcada por una tragedia: Rasheda sobrevivió al derrumbe del Rana Plaza, el edificio que albergaba varias fábricas textiles y cuyo colapso provocó la muerte de cientos de trabajadores. Tras el accidente, aseguraba que se sentía débil y que tenía problemas para recordar con claridad.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa programa de Equipo de Investigación de 2016.

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