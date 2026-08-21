Regreso a casa... ¿y a las pantallas?: Meghan Markle podría retomar su carrera como actriz en Reino Unido

Los detalles La emisora BBC señala que fuentes cercanas a los duques de Sussex no han desmentido las noticias de que a Markle se le ha ofrecido un papel en una producción en el Reino Unido.

Meghan Markle podría retomar su carrera como actriz en el Reino Unido tras dejar la actuación para casarse con el príncipe Harry. Según medios británicos, a Markle se le ha ofrecido un papel en una producción británica, y fuentes cercanas no han desmentido la noticia. Los duques de Sussex han decidido regresar al Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet, y ya los han matriculado en una escuela. Markle, conocida por su papel en 'Suits', también planea expandir su marca 'As Ever'. La seguridad de los Sussex es un tema de debate, con un coste estimado de 5 millones de libras al año.

Meghan Markle vuelve a estar en el foco mediático. La duquesa de Sussex podría retomar su carrera como actriz en el Reino Unido, después de que dejara la actuación para casarse con el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, según han señalado este viernes varios medios británicos.

La emisora BBC señala que fuentes cercanas a los duques de Sussex no han desmentido las noticias de que a Markle se le ha ofrecido un papel en una producción en el Reino Unido. Los medios señalaron este miércoles que Harry ha decidido regresar a su país con su mujer y sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, después de abandonar la Casa Real británica a principios de 2020 para ser financieramente independiente.

Al parecer, los duques ya han matriculado a sus hijos en una escuela y vivirán en una residencia, que no es real, fuera de Londres, aunque se desconoce el lugar. La BBC se hace eco este virenes de una información divulgada por el medio australiano 'news.com.au', que indica que la decisión de los duques de volver a territorio británico se debe a que a Meghan le han ofrecido trabajo en un proyecto de actuación.

Como actriz, fue conocida principalmente por su papel en la serie estadounidense de temática legal 'Suits', en la que interpretó a la abogada Rachel Zane durante siete temporadas. Su último episodio en 'Suits' se emitió en 2018, año de su boda.

Tras suspender su actuación, Markle la retomó con un cameo interpretándose a sí misma en la próxima comedia 'Close Personal Friends', protagonizada por Lily Collins y Brie Larson. Por su parte, según la BBC, durante su estancia en el Reino Unido también espera ampliar el alcance global de 'As Ever', su marca de estilo de vida y cocina con sede en Estados Unidos.

Asimismo, los medios se preguntan quién asumirá el cuantioso coste de la seguridad de los Sussex, después de que les fuera retirada cuando decidieron no trabajar más para la monarquía en 2020. El tabloide 'Daily Express' estima en 5 millones de libras (5,8 millones de euros) al año el coste de la seguridad si es pagada por el contribuyente británico.

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