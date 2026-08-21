Una pareja denuncia el desastre de un tatuaje a domicilio: "Me pasé todo el fin de semana llorando"

Patricia y Adrián acudieron a un supuesto estudio instalado en una vivienda tras encontrar una oferta en redes sociales. Pagaron 60 euros por dos tatuajes, pero el resultado les dejó completamente desolados: "Parece de un niño chico".

Equipo de Investigación habló con esta pareja afectada por un tatuador a domicilio que, según denuncian, les hizo una auténtica 'chapuza'. Patricia encontró la oferta a través de una plataforma y, después de que el tatuador asegurara haber trabajado en Barcelona, ambos acudieron a una vivienda que supuestamente funcionaba como estudio. Allí encontraron una silla, máquinas de tatuar, tintas y algunos dibujos.

Las dudas comenzaron durante el propio proceso, cuando Patricia detectó unos puntos que no esperaba en su diseño. El tatuador le restó importancia y aseguró que se difuminarían. Pero al ver el resultado final, la decepción fue enorme. Adrián asegura que su tatuaje, que debía ser un corazón, "parece que lo ha hecho un niño chico", mientras que Patricia reconoce que se pasó "todo el fin de semana sin parar de llorar". Desde entonces, asegura que evita ponerse camisetas que dejen al descubierto la parte superior de su brazo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 emitido en laSexta y que puedes volver a ver en Atresplayer.

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