La Fiscalía abre otra causa contra Cerimedo, asesor de Milei, por "enriquecimiento ilícito" en Bolivia tras el ataque con sicarios a su expareja

Los detalles La Fiscalía boliviana investiga al argentino tras hallar más de medio millón de bolivianos, dólares, euros y una "mini granja de bots" en varios allanamientos.

La Fiscalía de Bolivia ha iniciado una nueva investigación contra el argentino Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito, sumándose a la acusación de "feminicidio en grado de tentativa" tras el ataque a su expareja Nadia Beller. Cerimedo fue detenido en Santa Cruz, y posteriormente se realizaron allanamientos en La Paz, donde se encontraron documentos y más de medio millón de bolivianos. También se incautó una "mini granja de bots". La defensa de Cerimedo alega que el caso es un "show político" para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz, negando cualquier vínculo oficial del argentino con el presidente.

La Fiscalía de Bolivia abrió una nueva investigación contra el argentino Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito, un caso que se suma al proceso iniciado tras su detención por un supuesto delito de "feminicidio en grado de tentativa" contra su expareja.

Cerimedo fue detenido el martes en el principal aeropuerto de Santa Cruz, horas después de que Nadia Beller, su expareja, fuera atacada a tiros por desconocidos. La mujer recibió al menos tres disparos. Tras el ataque, la Fiscalía imputó al argentino por presunto "feminicidio en grado de tentativa".

La nueva investigación por enriquecimiento ilícito se conoció este jueves, después de que la Fiscalía realizara al menos cuatro allanamientos en propiedades vinculadas a Cerimedo en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, explicó que durante uno de los registros se encontraron documentos y más de medio millón de bolivianos, unos 43.400 dólares al tipo de cambio actual, además de efectivo en dólares y euros.

Los investigadores también localizaron documentación que será analizada y una "mini granja de bots", que fue incautada. "Hay mucha información y mucha documentación, muchas personas nombradas que serán citadas", adelantó Torrez.

Los primeros allanamientos se llevaron a cabo en distintos condominios de la zona sur de La Paz. En el cuarto registro, la comisión de fiscales y un grupo de policías acudieron a una vivienda donde supuestamente opera una empresa de transferencias internacionales de dinero que estaría vinculada con Cerimedo, según medios locales.

La defensa del argentino aseguró el miércoles que el caso constituye un "show político" destinado supuestamente a "desestabilizar" al Gobierno de Rodrigo Paz. Los abogados relacionan esta situación con el pasado vínculo de Beller con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales.

El caso también ha puesto el foco en la relación entre Cerimedo y el actual presidente boliviano. Sus detractores, entre ellos Morales y el vicepresidente Edmand Lara, sostienen que el argentino fue asesor personal de Paz, algo que el Gobierno niega.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció que Cerimedo fue "un colaborador cercano" de Paz durante la campaña de las elecciones generales de 2025 y que posteriormente "siguió colaborando" en asuntos concretos de comunicación, aunque aseguró que nunca formó parte de la estructura del Estado.

Cerimedo también tuvo un papel en la estrategia de comunicación de Javier Milei durante su campaña presidencial de 2023 en Argentina. Además, fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal 'La Derecha Diario'.

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