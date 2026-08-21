El Gobierno ve factible el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península "en pocas semanas" y reclama "voluntad" a la ciudad

Menores en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol en la barriada de La Reina, en Ceuta.

Los detalles Rubén Pérez Correa confía en la "voluntad" de Ceuta para ejecutar el traslado ante la saturación de los recursos de acogida, donde pernoctan 1.400 menores y hay más niños en la calle.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, considera factible trasladar a 500 niñas migrantes no acompañadas desde Ceuta a la Península en pocas semanas, confiando en la voluntad del Gobierno de la ciudad autónoma. Actualmente, 1.400 menores pernoctan en recursos habilitados en Ceuta, aunque muchos más permanecen en la calle sin identificación. Pérez Correa ha destacado la necesidad urgente de resolver la situación anormal del sistema de protección de menores. A pesar de las declaraciones del presidente de Ceuta, Jesús Vivas, sobre la falta de constancia del traslado, Pérez Correa asegura que la propuesta ha sido comunicada y que el Gobierno central está dispuesto a concretar el plan para aliviar el hacinamiento y riesgos en los recursos de acogida.

Han pasado 21 días desde el último repunte migratorio en Ceuta y la situación de los menores no acompañados sigue tensionando los recursos de acogida. En este contexto, el Gobierno considera "factible" trasladar a 500 niñas migrantes a la Península "en un plazo de pocas semanas", aunque para ello reclama la "voluntad" de la ciudad autónoma.

En declaraciones a RNE, Pérez Correa ha cifrado en 1.400 los menores que actualmente pernoctan en los recursos habilitados en Ceuta, aunque ha advertido de que "hay muchos más en la calle, aún sin reseña ni afiliación".

El secretario de Estado ha explicado que algunos menores escapan de los dispositivos policiales por temor a ser devueltos, mientras que otros permanecen escondidos en casas de familiares o conocidos. Entre estos últimos habría, fundamentalmente, niñas que podrían haber llegado antes del "salto migratorio" del pasado 30 de julio.

Ante esta situación, Pérez Correa ha reconocido que el sistema de protección de menores atraviesa "una situación de absoluta anormalidad" que debe resolverse "de manera urgente". Entre las medidas planteadas se encuentra el traslado de 500 niñas a la Península.

"Creo que es factible decir que, si nos arremangamos todos, somos capaces en un plazo de pocas semanas de tener estas niñas en recursos especializados", ha afirmado. Según ha explicado, el operativo del Estado está preparado para llevar a cabo el traslado: "Lo podemos hacer".

A su juicio, solo falta la "voluntad" del Gobierno de Ceuta, aunque se ha mostrado confiado en que la ciudad autónoma finalmente dará su visto bueno. "Por lo que hemos hablado con la ciudad, con su área de menores y con su consejero de Presidencia, es una opción de las que tenemos encima de la mesa", ha señalado.

Pérez Correa también ha restado importancia a las declaraciones del presidente de Ceuta, Jesús Vivas, quien aseguró no tener constancia de ese posible traslado. El secretario de Estado ha atribuido sus palabras al contexto político y ha asegurado que su departamento lleva trabajando en esta cuestión con las autoridades ceutíes desde principios de semana.

"Puedo asegurar que ha sido trasladada esa propuesta no solo a consejeros del Gobierno ceutí, sino también a su propio presidente", ha afirmado. En su opinión, lo que Vivas quiere decir es que "no tiene una propuesta concreta".

En ese caso, ha asegurado que el Gobierno central está dispuesto a concretar el plan: "Si lo que quiere el Gobierno ceutí es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener". El expediente incluiría incluso la información individualizada de cada menor, en la que la propia ciudad ya estaría trabajando.

Pérez Correa ha insistido en la urgencia de la situación debido al "hacinamiento" y la saturación de los recursos de acogida, una situación que, según ha advertido, supone un riesgo especialmente grave para las niñas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido