La conclusión de un laboratorio textil tras analizar una camiseta de fútbol oficial y una falsa: "No está justificada la diferencia de precio"

Equipo de Investigación es testigo del análisis de un laboratorio textil a una camiseta de fútbol oficial y una falsificación. Tras someter a ambas a 10 lavados, muestran sus conclusiones en este vídeo.

Cada vez es más difícil distinguir a simple vista una camiseta de fútbol oficial y una falsificación. Por ello, Equipo de Investigación visitaba 'Eurofins Textile Spain', un laboratorio textil de Elche, para que analizara una camiseta oficial y una falsa.

Tras someterlas a ambas a 10 lavados, se empiezan a observar las primeras diferencias. Mientras en el caso de la oficial se han descosido algunos hilos, pero aguantan medianamente bien, en la falsificación la hacen "visualmente inservible". Esto se debe a una doble costura que está presente en el modelo oficial, pero no así en la falsa donde, como apunta uno de los expertos, "te hace el quemazón".

Nada más observarlas, el director general de la empresa, Enrique Rivas, lo tiene claro. "En la supuesta falsificación, se puede ver que empieza a saltar lo que es el estampado. En la camiseta oficial, el logo de la Champions, de la UEFA Foundation, se están empezando a despegar. En cambio, en la supuesta falsificación, no", explica ante las cámaras del programa.

Mientras que la camiseta oficial ha costado 135 euros, la supuestamente falsificada vale 25 en plena calle. Una diferencia que no está justificada en términos de calidad a ojos de Rivas: "En cuanto a calidad no está justificado esta diferencia de precio. Estaría justificado en cuanto a valor de marca y otros parámetros que no son tangibles en laboratorio".

