Concertinas, detectores sísmicos y muros de hormigón: así se 'bunkeriza' la producción de pirotecnia en España

¿Por qué es importante? A la hora de fabricar pirotecnia, nada queda al azar. José Caballer, responsable de una empresa con 126 años de historia, muestra a Equipo de Investigación las extremas medidas y protocolos de seguridad que siguen para evitar accidentes.

Fabricar pólvora no es un juego. Desde 2023 se han registrado siete explosiones en pirotecnias en España. Cinco trabajadores han muerto y catorce han resultado heridos.

Equipo de Investigación visita la fábrica de la familia Caballer, dedicada a la pirotecnia desde 1880. Por seguridad, está situada a cuatro kilómetros de la población más cercana.

Carteles de 'Peligro de explosión' y estrictas medidas de seguridad, como dejar los teléfonos móviles y los mecheros, reciben a los reporteros del programa. Nada queda al azar.

Hormigón para evitar el 'efecto dominó'

José Caballer, uno de los responsables de esta histórica empresa familiar, explica en el vídeo sobre estas líneas que todo el perímetro de esta fábrica está vallado hasta con concertinas "para que no pueda entrar nadie".

En 35.000 metros cuadrados todo está vigilado. Detectores sísmicos y alarmas conectadas separan cada almacén, protegido asimismo con un muro de hormigón que protege al resto de una posible explosión, evitando así un 'efecto dominó'.

El techo de cada almacén, señala, es ligero para que "en caso de que suceda cualquier cosa se proyecte hacia arriba y no hacia los lados y no se pueda producir otras explosiones en otras casetas".

Trabajando en un polvorín

Además, los trabajadores siguen protocolos estrictos de seguridad para evitar cualquier accidente. Así lo recogen las cámaras del programa, a las que Caballer pide que graben "a cierta distancia" en un departamento de la fábrica "bastante peligroso".

En esta empresa donde se producen cada año 20 toneladas de material pirotécnico, todas las puertas de los almacenes son de seguridad. También la del de los productos de mascletá, según Caballer "lo más peligroso y potente" de la fábrica, donde, por seguridad, "solo se puede almacenar 1.500 kilos".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Jugando con fuego' en atresplayer.