La zona, acordonada

Muere una persona y otra resulta herida de gravedad tras una explosión en una empresa pirotécnica en Lantarón, Álava

Los detalles Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Ertzaintza, que han acordonado la zona. Además, también han acudido dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

Una persona ha fallecido y otra se encuentra herida de gravedad tras registrarse una explosión en una empresa pirotécnica de la localidad alavesa de Lantarón, según han informado a EFE fuentes de la Ertzaintza.

La explosión se ha producido a las 11:10 horas de este lunes en la empresa 'FML', ubicada en el concejo de Bergüenda, en el municipio de Lantarón, a unos 44 kilómetros de Vitoria, en el límite entre Álava y Burgos.

Tras el suceso, efectivos de la Ertzaintza se han desplazado al lugar y han acordonado la empresa. Además, también han acudido dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

