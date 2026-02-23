Muere una persona y otra resulta herida de gravedad tras una explosión en una empresa pirotécnica en Lantarón, Álava

Imagen de archivo de un coche de la Ertzaintza

Una explosión en la empresa pirotécnica 'FML', situada en Bergüenda, Lantarón, ha dejado un saldo trágico: una persona fallecida y otra herida de gravedad. El incidente ocurrió a las 11:10 horas de este lunes en esta localidad alavesa, cerca de la frontera entre Álava y Burgos, a unos 44 kilómetros de Vitoria. Tras el suceso, la Ertzaintza acudió rápidamente al lugar, acordonando la zona para garantizar la seguridad. Además, equipos de Bomberos y servicios asistenciales se desplazaron para atender la emergencia y gestionar la situación tras la explosión.

