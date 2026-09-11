"Es buen género, pero lleva tres días": el responsable de una frutería 'low cost' desvela el secreto de sus precios

Equipo de Investigación consigue hablar con el responsable de una frutería 'low cost'. Asegura que sus precios competitivos los logra en la huerta y Mercamadrid: "Llegas a las siete de la mañana y el que ha vendido siete cajas de tomate le sobran dos, está loco por quitarlas".

El día después de observar cómo funciona una frutería 'low cost' y una tradicional, Equipo de Investigación intenta hablar con el responsable del establecimiento más barato.

Muestra unos tomates a 1,60 euros el kilo: "Este tomate en cualquier sitio, a tres euros o menos no se puede comprar", afirma. También comparte sus ofertas en patatas a precios mucho más asequibles.

Cuando la reportera del programa le pregunta cómo consigue esos precios tan competitivos, el frutero afirma que sus compras "son de las huertas y luego de Mercamadrid": "Tú llegas al mercado a las siete de la mañana, ocho y media, y este hombre ha vendido siete cajas de tomate y le sobran dos. Está loco por quitarlas. Tú pones el precio, no lo pone el vendedor", afirma este hombre, que añade que se trata de "buen género, pero lleva tres días".

El programa también puede hablar con alguno de los clientes de la frutería, que le aseguran que compran en esta tienda porque "la fruta está prohibitiva" en otros sitios y "la calidad es la misma".

"Esos tomates cherry que yo estoy comprando están estupendamente, a 1,99. Si voy a un supermercado, están a 3,99", señala una clienta, que muestra su ticket de compra: 10,63 euros. Afirma que si hubiera comprado en otro sitio habría llegado a los 15.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de la fruta barata' en atresplayer.