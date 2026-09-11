Un agente inmobiliario explica cómo las fruterías 'low cost' están transformando los barrios: "Es un poco por tema de inversión"

Lo que antes eran relojerías, peluquerías, pastelerías y hasta autoescuelas hoy en día son fruterías 'low cost'. Equipo de Investigación analiza este fenómeno con un agente inmobiliario y un experto en apertura de negocios.

El 'low cost' no solo está cambiando la forma de comprar fruta, también está transformando los barrios. En una de las calles principales del barrio de Usera, en Madrid, donde había relojerías, corseterías o peluquerías, ahora hay fruterías.

Una perfumería, una pastelería y hasta una autoescuela han seguido el mismo camino. En una sola calle de Madrid, Equipo de Investigación cuenta hasta nueve negocios dedicados a la fruta barata.

Enrique Cortés, agente inmobiliario, explica que el boom urbanístico de las fruterías baratas tiene como origen motivos de inversión: "A lo mejor con un inicio de 45.000 o 50.000 euros pueden llegar a avanzar con eso. Tema de restauración, tiendas de ropa, ventas de muebles y tal, son 180.000, 190.000 euros como poco".

El perfil de la persona que traspasa ese negocio, indica, suele ser "gente mayor", mientras que el cliente interesado habitualmente es de origen pakistaní o de Bangladesh.

Jacinto R. Masip, consultor especializado en planificación, apertura y viabilidad de negocios, analiza para Equipo de Investigación el boom de las fruterías 'low cost'. Explica que todo empezó a partir de la crisis de 2008, cuando en España "cualquier tipo de negocio que pretendiera o se enclavara dentro de productos con un bajo coste, teóricamente tenían el favor de la ciudadanía o del consumidor".

Respecto a por qué se colocan tan cerca unas fruterías de otras, el experto señala que se sigue un efecto similar al de la restauración, que "crean como un clúster", un "efecto de afluencia de gente".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de la fruta barata' en atresplayer.