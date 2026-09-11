Un frutero 'low cost' desvela la inversión relativamente pequeña que requiere abrir uno de estos establecimientos

Equipo de Investigación analiza la expansión de las fruterías 'low cost' con Azhar Abbas, un frutero que explica la inversión que tuvo que hacer para poner en marcha y mantener un negocio que factura 700 euros al día.

Una de las claves de la expansión de las fruterías 'low cost' es que abrir uno de estos negocios requiere una inversión relativamente pequeña.

Equipo de Investigación habla con Azhar Abbas, frutero, que explica que con una inversión de entre 15.000 y 20.000 euros es posible abrir uno de estos establecimientos.

Los primero es adquirir una furgoneta para mover la mercancía. En su caso señala que la compró por unos 7.000 euros. Después compró una nevera por una cantidad cercana a los 1.400 euros.

Las estanterías del establecimiento le costaron en torno a los 3.000 euros. A esto habría que sumar su cuota de autónomo y el gasto en aire acondicionado.

Por otro lado, su facturación diaria asciende a unos 700 euros en un horario de 8:30 de la mañana hasta las 21:30 de la noche. "Si no, no podemos ganar nada, este negocio es así".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de la fruta barata' en atresplayer.