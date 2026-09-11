Abierto 41 horas más a la semana: el reloj también marca la diferencia de precio entre las fruterías low cost y las tradicionales

Equipo de Investigación observa dos fruterías de una misma localidad, una 'low cost' y otra tradicional, para comprobar cómo el horario también es una forma de reducir el precio de la fruta. En total, el establecimiento de precios bajos está abierto 41 horas más por semana.

Aunque es una de las principales claves de la fruta 'low cost', comprar barato en el mercado mayorista no basta para vender barato. La siguiente diferencia está en el reloj.

Equipo de Investigación observa una frutería 'low cost' y otra tradicional para comprobar cómo compiten entre sí. Durante un día, observa dos negocios de la misma localidad.

La frutería 'low cost' abre sus puertas a las 7:30 de la mañana. Una hora y media después lo hace la tradicional. A partir de las 9:00 de la mañana, las dos compiten en la misma franja horaria.

Cuando llegan las 14:00 de la tarde la frutería tradicional baja su toldo hasta las 17:00. Mientras tanto, la 'low cost' no para. Durante esas tres horas, es la única abierta.

La jornada termina para la frutería tradicional a las 20:00 de la tarde. En un mes, facturará un total de alrededor de 20.000 euros.

Mientras tanto, la 'low cost' continúa dos horas más, hasta las 22:00 de la noche. Además, abre sábados y domingos. En total, permanece abierta 41 horas más a la semana que la frutería tradicional. Su facturación asciende a los 30.000 euros.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de la fruta barata' en atresplayer.