Fotos con pistolas y fusiles para amedrentar: el cruce de amenazas entre el clan de los Marinkovich y los Georgevich en las redes

Además de batallas campales en plena calle, la guerra entre los clanes de los Marinkovich y los Georgevich por ostentar el poder de las ferias también se libra en las redes a base de amenazas.

La guerra entre clanes feriantes de los Marinkovich y los Georgevich también se libra en las redes sociales. Allí, los Marinkovich exhiben pistolas y fusiles y lanzan mensajes como "el que riendo la hace, llorando la paga... queremos día y hora, cuando queráis".

Jorge Georgevich, el patriarca del clan rival, les responde en el mismo tono en Equipo de Investigación: "Un hombre que es un hombre, si tienes algo conmigo, cara a cara y me lo dices".

Georgevich sostiene que su familia no ha contestado a estas amenazas en redes sociales, pero según explica un policía sí que lo hacen: "Se mandan mensajes en redes sociales para ostentar el poder".

De hecho, se puede ver alguna foto de Georgevich también con un fusil. "Al final son amenazas veladas de una de las partes hacia la otra para que tenga el conocimiento de que no se van a amedrentar", señala el agente, mientras que Georgevich cree que "probablemente" haya más conflictos entre ellos.

