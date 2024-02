España es uno de los países donde la guía Michelin aplica criterios más exigentes. Los reporteros del programa viajan hasta una localidad de 3.000 habitantes donde se encuentra un restaurante que ha perdido su estrella tras 14 años. El chef Toni González explica ante las cámaras cómo sucedió todo: "Hemos estado en una reforma que ha sido bastante grande. En un principio se iba a hacer en cuatro o cinco meses, pero al final se tardó un año y medio".

Este chef gastó más de un millón de euros en dicho reforma -que no llegó a tiempo-. "Íbamos viendo que esto no avanzaba y veíamos que era imposible (...) Los empleados preguntaban cuándo empezábamos, y claro, tú no puedes despedir a gente que lleva aquí 20 años", relata González.

Finalmente, pese a la pérdida de la estrella, cuentan con unas instalaciones en las que pueden "trabajar a gusto". Sobre la pérdida del reconocimiento, lamenta: "No me lo quería ni creer. Lo primero es un disgusto, está claro". Puedes ver la entrevista completa visitando el vídeo situado sobre estas líneas.