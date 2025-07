"Estaba deformado, ahora las carnes están volviendo a su sitio": Juan Manuel, el hombre más obeso de España en 2017

Equipo de Investigación entrevistó en 2017 a Juan Manuel, el hombre más obeso de España. Adelgazó 128 kilos desde la operación, pero le quedaban otros 90.

El joven explicó ante las cámaras del programa las principales complicaciones a las que se enfrentaba en su día a día: "Antes no podía caminar, me quedaba sentado en los bancos. He pasado por momentos en los que no me podía ni levantar de la cama, estaba deformado entero, ahora las carnes se me están volviendo a poner en su sitio".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta volvió a emitir este pasado fin de semana.

