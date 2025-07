La opinión de un cirujano de la sanidad privada: "Yo, como contribuyente, apoyo que las cirugías estéticas no se hagan en la pública"

Con la cirugía de la reducción de estómago no acaba el gran negocio de la obesidad. Las secuelas de perder mucho peso en poco tiempo son evidentes. Equipo de Investigación contactaba en 2017 con Federico Mayo, cirujano plástico para hablar de las operaciones de cirugía estética que ponen fin a los estragos que dejan en la piel este tipo de tratamientos.

"Aquí tenemos el caso típico de una persona que requiere una corrección del exceso de piel que queda en los brazos", decía mostrando una fotografía, ejemplo de ello, a cámara. Pero no solo en los brazos, el abdomen o el pecho también quedan bastante caídos tras los procesos rápidos de adelgazamiento.

El doctor realizaba diez cirugías plásticas de este tipo a la semana. Los pacientes, contaba, solían gastar entre 20.000 y 30.000 euros. "Si la corrección que necesita una persona no entra en la prestación de la Seguridad Social, que es meramente reparadora, y es una corrección mínima, no es que sea rechazado, es que no procede realizarlo en la sanidad pública", opinaba.

"Yo, como contribuyente, apoyo que las cirugías estéticas no se hagan en la sanidad pública", concluía.

