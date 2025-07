"Esto es la Seguridad Social, no esperes nada bonito": las palabras del cirujano de Silvia antes de realizarle una reducción de estómago

"De repente, te ves con 32 años, con los muslos flojos, los brazos que te cuelgan, los pechos a la altura del ombligo, que solo te falta ponerte unas mopas para fregar el suelo... y eso es mucho más duro. Yo llegué a un punto que me veía mejor cuando estaba gorda que estaban delgada", contaba Silvia en este programa de Equipo de Investigación de 2017.

Había llegado a pesar 126 kg. En dos años, había perdido 60 kg tras realizarse varias reducciones de estómago. Pero el exceso de piel seguía en su cuerpo.

A través de la sanidad privada, se pagó una operación de pecho que le costó unos 6.000 euros. Poco tiempo después, volvieron a llamarla de un hospital público para hacerse otra abdominoplastia.

"Me bajó a quirófano, me tumbó en una camilla y me dijo: 'Mira, esto es la Seguridad Social. Tú aquí vienes y te corto lo que te sobra. No esperes nada bonito". Eso es lo que le dijo su cirujano antes de realizarle la operación.

