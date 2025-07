"Muslos flojos, brazos que te cuelgan, pechos a la altura del ombligo...": el testimonio de una mujer que perdió 60 kg en 2 años

Tras someterse a varios procesos de reducción de estómago y perder 60 kg en dos años, Silvia hubiera necesitado una quinta operación para hacer una corrección de exceso de piel en diversas partes de su cuerpo. "Quiere borrar las secuelas de su obesidad", explicaba Glòria Serra en este programa de Equipo de Investigación de 2017.

Siilvia pesaba 126 kg y el cambio físico a la fecha de grabación de este reportaje era evidente. Ella misma mostraba las fotos del antes y el después. Sin embargo, su cuerpo se quedó "fatal".

"De repente, te ves con 32 años, con los muslos flojos, los brazos que te cuelgan, los pechos a la altura del ombligo... y eso es mucho más duro. Yo llegué a un punto que me veía mejor cuando estaba gorda que estaban delgada", lamentaba.

Tras gastarse 6.000 euros en un operación de pecho por la sanidad privada, volvieron a llamarle de la Seguridad Social para hacerle una abdominoplastia.

"Me bajó a quirófano, me tumbó en una camilla y me dijo: 'Mira, esto es la Seguridad Social, tú aquí vienes, te corto lo que te sobra. No esperes nada bonito", le decía su cirujano.

Silvia mostraba el exceso de piel que aún tenía en el abdomen.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta vuelve a emitir este sábado.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: el precio de la obesidad' en atresplayer.com.