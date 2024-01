'Pacto de silencio' es el nombre de un trabajo de Equipo de Investigación sobre el caso Marta del Castillo. En el reportaje, diversos profesionales analizan la figura de Samuel Benítez, amigo íntimo de Miguel Carcaño. La pieza, estrenada en 2011, ha sido emitido nuevamente en laSexta este sábado.

Samuel Benítez admiraba a Ronaldo. No dudó ni un segundo en convertirse en portavoz de los amigos de Marta del Castillo durante la desaparición de la joven, previamente a las detenciones. "Yo soy vanidoso y me dicen que diga algo... Para que mi gloria suba un poco, ahí meto la gamba, y probablemente sea una de las vías por las que en realidad Samuel fue pillado in fraganti", explicó el forense José Cabrera.

El joven se cuidaba, se "machacaba" el cuerpo en el gimnasio y aspiraba a comprarse un coche de lujo. Trabajaba de camarero en el bar de los padres del 'Cuco'. Un periodista destaca la "fascinación" que Samuel despertaba en el menor. "Eran todos uña y carne", asegura. Para todo el mundo, siempre fue el chico perfecto. En enero de 2009 salía con una chica, era el amigo ideal y entre los vecinos, un chico siempre dispuesto a echar una mano.

El periodista Alfonso Egea aseguró que era "sociable, simpático, relaciones públicas...Miguel y el Cuco jamás habrían sido capaces de integrarse en el grupo de Marta sin Samuel". Cabrera asegura que "frío es porque ha controlado su conducta. Calculador, a medias tintas, porque tiene sus impulsividades. Desde luego, el control de los impulsos lo tiene muy bien organizado".

Miguel Carcaño fue condenado a 21 años de cárcel por el asesinato de Marta del Castillo y por un delito contra la integridad moral por no revelar el paradero del cadáver. Francisco Javier García Marín, 'El Cuco', fue condenado a dos años y 11 meses de internamiento en un centro de menores por encubrimiento. El resto de los acusados fueron absueltos. 'El Cuco' y su madre, Rosalía García, también han sido condenados a dos años de prisión por un delito de falso testimonio. Deben indemnizar con 30.000 euros a los padres de la víctima.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2011 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.