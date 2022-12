Durante la madrugada del pasado 13 de enero el rastro de Esther López se pierde en Traspinedo, Valladolid. Tras días de frenética búsqueda sin obtener resultados, finalmente el 5 de febrero un senderista encuentra el cadáver de la joven tendido en una cuneta que previamente ya había sido rastreada. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Ramón 'El Manitas' se convierte en el principal sospechoso tras haber asegurado que habló con la joven pasado el 13 de enero. De hecho, la Guardia Civil le detiene cuando han pasado diez días de la desaparición.

Los agentes registran cada centímetro de su casa porque creen que Esther López podría estar retenida en la vivienda.

"Cuando llegamos nos encontramos un enorme despliegue policial en torno a su vivienda. Pudimos observar que la casa estaba tapiada de tal manera que no hubiese fotografía posible", recuerda Juan Navarro, periodista de El País.

"A Ramón 'El Manitas' se le detiene, más que porque existan indicios claros que apunten a su culpabilidad, porque la Guardia Civil descubre que tiene un billete de avión para Cuba. Parece que va a visitar una novia que tiene allí. No obstante, los agentes temen que realmente sepa algo, se marche y no puedan echarle el guante. Por eso precipitan la situación y le detienen", explica Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJC.

Después de seis días en el calabozo en huelga de hambre, la jueza le llama a declarar. "No sé si he hablado con ella, si era justamente desaparecida, no lo sé. De verdad, yo tenía un cacao muy grande en la cabeza, había estado poniéndome y tenía un cacao", afirma él.

Ramón 'El Manitas' niega ante la jueza haber recibido mensajes de Esther López tras su desaparición y admite que le ha hecho una llamada a la que respondió el buzón.

"Ramón asegura que habló con Esther López cuatro días después de su desaparición porque se confunde. Había hablado con el buzón de Esther, pero no con la propia Esther. Además, lo había hecho antes incluso de que ella desapareciese [...] La Guardia Civil lo comprobó y, en efecto, es así. Automáticamente, Ramón 'El Manitas' queda descartado porque todo esto es resultado de una confusión", aclara Francisco Pérez.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.