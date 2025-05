"Se calla sobre Marta del Castillo para proteger a otros... o por miedo": habla un excompañero de celda de Miguel Carcaño

El crimen de Marta del Castillo marcó, en 2009, la historia criminal de España. Sin cuerpo y con un único condenado, Miguel Carcaño, han pasado 16 años y las preguntas aún se agolpan: ¿Dónde está Marta? ¿Quién lo sabe? ¿Miguel Carcaño actuó solo?.

En un especial de Equipo de Investigación de 2019, diez años después del asesinato, Glòria Serra trataba de dar respuesta a algunas de las cuestiones más repetidas, aunque sin suerte. Así, un excompañero de celda de Carcaño, que saldrá de prisión en el año 2030, relataba cómo habían sido los primeros años del joven encarcelado. Momentos en los que este hombre, Ángel Sánchez, llegó a ser su preso de confianza.

Sánchez cuenta, en el vídeo que acompaña a esta noticia, que el autor confeso del crimen más famoso del país nunca quiso hablar de Marta. "Ya vas a empezar como siempre, siempre estás igual", respondía Carcaño. "Cuando le hablas del tema de Marta no quiere ni escuchar, no sé lo que tendrá por dentro lo que tendrá guardado. Se está callando lo que sea. No sé si es para proteger o por miedo", afirma.

El hombre también afirma que le preguntó en diferentes ocasiones dónde se encuentra el cuerpo de Marta, tanto en persona como en las decenas de misivas que se enviaron cuando él dejó la cárcel: "En una carta me dijo que no le hablara más de ello porque siempre le menciono lo mismo".

Su excompañero también recuerda que "se comía el coco": "Por la noche, él estaba despierto fumando un cigarro y no hablaba. Cuando no se quedaba dormido le preguntaba qué le pasaba, si Marta no le dejaba dormir".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.