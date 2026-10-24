"Cada semana hay dos o tres": el dinero que pierde un hostelero de Barcelona por los 'simpas'

Emilio López muestra las facturas que dejan los clientes que se marchan sin abonar sus consumiciones. El propietario denuncia que las terrazas facilitan estas fugas y reclama medidas contra quienes convierten el impago en una práctica recurrente.

La cuenta llega a la mesa, pero algunos clientes ya no están. Para Emilio López, dueño de un local de hostelería en Barcelona, la escena se repite semana tras semana. Los clientes que se marchan sin pagar le han dejado un agujero de entre 4.000 y 5.000 euros. Y asegura que no son casos aislados: "Cada semana siempre hay uno, o dos o tres".

El problema quedó reflejado en el reportaje 'El país de los simpas', de Equipo de Investigación, que viajó hasta Barcelona para conocer de primera mano cómo afrontan los hosteleros estos episodios. Algunos explican que las terrazas son uno de los lugares donde más fácilmente pueden producirse, porque los clientes tienen más margen para levantarse y desaparecer sin abonar la consumición.

Tampoco hay, según los profesionales consultados, un único perfil. Quienes se van sin pagar pueden aparentar tener una buena posición económica o vestir de manera elegante. La apariencia, advierten, no siempre permite anticip'ar lo que va a ocurrir.

Emilio López muestra ante las cámaras varias facturas que sus clientes dejaron pendientes. Cada una representa una consumición que el negocio no ha cobrado y que termina asumiendo el propio hostelero. La suma de esos episodios alcanza ya entre 4.000 y 5.000 euros.

Su indignación va más allá del dinero perdido. López cuestiona que quienes se marchan sin pagar afronten consecuencias y reclama que se actúe contra ellos. "Somos una vergüenza de país. ¿Por qué no van a por ellos y los detienen?", protesta.

Para este hostelero, el problema no es una cuenta aislada que alguien olvida pagar, sino una situación que, según denuncia, se repite varias veces cada semana y acaba pasando factura a quienes viven de su negocio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el país de los Simpas' en atresplayer.com.

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