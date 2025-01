Un boxeador que peleó en un combate contra Daniel Esteve: "Que cada uno juzgue qué clase de persona es alguien que le pega a un rival que está en el suelo"

Daniel Esteve, antes de fundar Desokupa, estaba metido en el mundo de las artes marciales y el boxeo en el cambio de siglo (1999-2000) e incluso llegó a pelear en algunos combates. Y Equipo de Investigación ha entrevistado a algunos de los que fueron sus rivales entonces.

Uno de ellos fue Miguel Estrella, antiguo boxeador y ahora entrenador, que explica al programa cómo fue su combate contra Esteve: "Las normas que se fijaron era pelea a puños descubiertos. No valía dedos en los ojos, patadas en las partes y mordiscos. Y entonces pues nada, en una contra que yo me marchaba hacia atrás, él me había dado un K.O. y decidió pisarme la boca en vez de irse a la esquina".

"A ver si el árbitro se pone en medio tienes un 60% del combate ganado. Que cada uno juzgue que clase de persona es una persona que le pega a un rival que está en el suelo. De una patada que no es necesaria porque ya lo tenía K.O.", concluye.