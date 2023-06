Las especies invasoras se reproducen con rapidez, amenazan la biodiversidad y destruyen las cosechas. Los expertos calculan que su impacto en Europa asciende a 12.500 millones de euros. Equipo de Investigación analizó las consecuencias de su presencia en España en un reportaje elaborado en 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Es el caso del cerdo vietnamita, mamífero declarado especie exótica invasora. José Lara, propietario de uno de estos animales, relató cómo se desarrolla la convivencia con su mascota. ¿Ha tenido que hacer algún trámite al ser considerado una especie invasora? "Tuve que hacer un cambio de chip y está esterilizado; no se pueden comprar, criar ni ceder", aseguró.

Javier García es un veterinario que atiende a este tipo de animales. El programa acudió junto a él a un domicilio para hacer una asistencia. "Tiene siete años y nos la dio un familiar; no me imaginaba que iba a crecer tanto", indicó su dueño.

"La teníamos dentro de casa, pero empezó a crecer y daba en las puertas; son animales tercos que no puedes manejar como a un perro", aseguró, como puede observarse en el vídeo superior. Son animales que pueden llegar a pesar hasta 130 kilos. "Le damos pienso de caballo, unos 16 kilos al mes", aclaró sobre sus cuidados. El dueño aseguró, por otra parte que "no muerde". "No va a morder nunca, pero ataca como un toro, empieza a embestir (...) Tiene su carácter", expresó sobre el animal.

