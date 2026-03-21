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Los últimos mensajes que envió Esther López: "Estoy esperando a ver si viene Luisillo..."

Equipo de Investigación analizó en 2022 los mensajes que Esther López había mandado a sus amigos la noche que desapareció.

Los últimos mensajes que envió Esther López: "Estoy esperando a ver si viene Luisillo..."

En este reportaje de 2022, Equipo de Investigación enseñó uno de los últimos mensajes que mandó Esther López antes de desaparecer el 12 de enero. "Ey, amigo. Estoy bien, aquí en casa esperando a Luisillo. A ver si viene y vamos a ver el partido", envió la joven a un amigo la trágica noche en la que desapareció.

"Su amigo Luisón va a buscarla a su casa porque han quedado para ir a ver el partido de fútbol de la Supercopa de España. Jugaban el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en un pub. Como el Real Madrid gana, van a celebrarlo a casa de Luisón", señala Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJC, a Equipo de Investigación.

Una hora después, Esther recibió un mensaje de WhatsApp de su amigo Carolo en el que le preguntaba si sabía dónde podía "pillar un 'pollo'". "Ni idea, tía, yo ahora me voy a ir a mi casa, y cada uno se va a ir a la suya", respondió la joven, que, finalmente, terminó yendo al bar donde estaba Carolo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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