Así normaliza una madre que su hijo de 15 años tome 4 bebidas energéticas al día: "Si no duermen bien, son ellos los que se levantan cansados"

Equipo de Investigación habla con Laura, la madre de un joven de 15 años que se bebe cuatro latas de bebida energética al día. Asegura que no le parece mal y que "cuando algo sale a consumo, entiendo que ya ha tenido un cierto control por Sanidad".

Equipo de Investigación se adentra en el consumo de bebidas energéticas por parte de los jóvenes y habla con un adolescente de 15 años que lleva desde los 12 tomando cuatro latas al día.

También entrevista a Laura, su madre: "No me parece mal", afirma esta mujer, que dice no tener "mucha información acerca de si perjudica o no perjudica".

"Sabes que lleva cafeína y al final intentas que no la consuman a cierta hora, pero sobre todo si son más pequeños", explica Laura, que considera que "a partir de ciertas edades, como que delegas también un poco la responsabilidad en ellos y si no duermen bien, pues son ellos los que se levantan cansados al día siguiente".

Laura argumenta que, como madre, entiende que "cuando algo sale a consumo ya ha tenido un cierto control por Sanidad". De hecho, señala que "ni siquiera en la propia lata te pone que puede provocar ningún efecto secundario".

"Te la venden en el instituto, te la venden en el chino, te la venden en el supermercado... lógicamente, como madre, no pienso que esté mal que la tome", sentencia.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.