Así hablaban los vecinos de Francisco Gómez Manzanares, 'El embaucador': "Este fue novio de la de Gila, le salió rana"

Tras estafar a varias mujeres, Francisco Gómez Manzanares, 'El embaucador', huyó hasta un pequeño pueblo del País Vasco donde nadie le conocía, pero ya no se hizo llamar por su nombre. Se hacía llamar David, pero seguía haciéndose pasar por piloto y conducía un Mercedes. Hasta Soraluze viajaron los periodista de Equipo de Investigación en 2017 para saber si los vecinos conocían su existencia.

"Yo lo conocía de aquí, de eso, que venía y era un fantasma. Decía que él era piloto de avión y que tenía contactos con los jugadores del Madrid y no sé qué... Lo que se nos hacía raro a todos es que este tío que es así, viviendo aquí en este pueblo, no sé, algo raro hay", decía uno de ellos ante las cámaras.

Una pareja de ancianos lo reconoció pronto al ver su foto. "Este fue novio de la de Gila, le salió rana. Que fingió ser piloto de aviación y no sé qué, no sé cuántos. Y a la chica la engañó miserablemente", decía la mujer, refiriéndose a la dueña del bar del centro del pueblo. Aunque los redactores intentaron hablar con ella, la expareja de Gómez Manzanares no se mostró dispuesta a hablar ante las cámaras.

Su novia le sirvió, sin que ella lo supiera, para llevar a cabo una estafa múltiple. Otros vecinos aseguraban que él había estafado a "medio pueblo". "Habían puesto un dinero con la promesa de unos pisos que estaban haciendo en La Rioja, y era todo mentira", explicaba uno de ellos.

*En laSexta.com estamos recuperando los momentos más destacados de Equipo de Investigación. Este fragmento forma parte de un programa de 2017 que laSexta vuelve a emitir esta noche.