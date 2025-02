Así hablaba la mujer de Chiquito de cómo era el humorista en la intimidad: "Es otro, llega a casa, se pone su batín y se sienta a ver la tele"

"Fue el recibimiento de una estrella. Es que él era una estrella", afirma Nieves Herrero en Equipo de Investigación. La periodista recuerda cómo fue la entrevista que le hizo a Gregorio Esteban Sánchez Fernández​, más conocido por todos como Chiquito de la Calzada, en 1994, en la que estuvo acompañado del amor de su vida: su mujer, Pepita.

En este programa de Antena 3, Chiquito afirmaba que quien tenía "más susto de España" después de su ascenso meteórico como humorista era, precisamente, él. "No he firmado más en mi vida. He gastado en diez días tres bolígrafos firmando autógrafos. ¿Eso cómo es?", bromeaba él.

Herrero afirma que era muy difícil entrevistarle "porque todo lo llevaba al humor" y era "muy celoso de su vida personal". Sin embargo, que estuviera Pepita "le daba seguridad": "ella era sus manos, sus pies, su sombra, su alma, su espejo, era todo".

"¿Cómo es Chiquito en casa? ¿Cómo es el hombre que llega y deja la popularidad en la puerta?", preguntaba ella a la mujer del cómico hace ya más de 30 años. "En casa es otro diferente, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Es un hombre tranquilo. Llega a casa, come, se cambia, se pone el pijama y el batín, se sienta en su sillón, porque es muy comodón y se pone a ver la tele", contestaba Pepita.

El bueno de Gregorio afirmaba que se hubieran "vuelto locos" si hubieran tenido hijos y se deshacía en halagos hablando de su mujer.