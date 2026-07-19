"Los precios tienen que ser más altos": el pacto de los feriantes de Madrid para inflar los precios

En ferias como la de San Isidro, una de las más multitudinarias de la capital, los hosteleros pactan los precios al alza, algo que descubría Equipo de Investigación en 2023. "Si te vas al centro a tomar un café, vale 2,5 euros, que no se quejen", decía entonces Jorge Guierargovish, vicepresidente de la asociación de feriantes Siglo XXI.

Las clavadas son una tónica general en el mundo de la hostelería, sobre todo en época de verano. Chiringuitos, ferias... aprovechan el auge del turismo para inflar los precios, lo que lleva a denuncias de los usuarios en redes sociales. Así, Equipo de Investigación analizaba esta práctica en 2023, cuando descubrían la práctica pactada de los feriantes que acuden a la feria de San Isidro, la más multitudinaria de Madrid.

En lo que se conoce como la pradera de San Isidro 68 casetas ofrecen comida, bebida y entretenimiento. Montar en las atracciones cuesta cinco euros. "Asumo que cuando venimos aquí nos van a 'clavar' un buen dinero", decía entonces una mujer. "Mínimo, nos vamos a dejar 20 euros por hijo, está el doble de caro y es una 'clavada'", aseguraba una madre de tres niños. "Traigo la bebida porque el precio aquí es una 'clavada'", señalaba un joven.

Los precios de las bebidas son los mismos en todas las casetas. Un camarero aseguraba al programa que los vendedores pactan cobrar todos igual. "Si alguien quiere poner un precio más económico, se le dice que lo ponga igual, o más caro", afirmaba.

Hablan de un pacto que también incrementa el precio de la comida. Los bocadillos cuestan en torno a 6-7 euros. "Nos ponemos de acuerdo en poner los mismos precios", reconocía abiertamente ante la cámara un vendedor, que también admitía que esa práctica es ilegal.

Ante esto, el representante de los feriantes quitaba hierro al asunto. "Si te vas al centro a tomar un café, vale 2,5 euros, que no se quejen", respondía Jorge Guierargovish, vicepresidente de la asociación de feriantes Siglo XXI. "Los precios tienen que ser más altos, si no, no cubrimos lo que tenemos que pagar", añadía.

Ante la posibilidad de que un feriante quisiera poner los precios a la mitad, Guierargovish aseguraba que "podría pasar", pero "no se podría consentir" porque "sería un abuso".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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