Así se destapó en 2023 el fraude de un beach club de Ibiza que obligaba a consumir 500 euros para acceder a una hamaca

Equipo de Investigación analizaba en 2023 las clavadas más épicas a clientes en locales de hostelería y destapaba una de las más sonadas en la isla. La responsable del local no quiso dar declaraciones y se marchó.

Las clavadas son una tónica general en el mundo de la hostelería, sobre todo en época de verano. Chiringuitos, ferias... aprovechan el auge del turismo para inflar los precios, lo que lleva a denuncias de los usuarios en redes sociales. Así, Equipo de Investigación analizaba esta práctica en 2023, cuando investigando destapa el fraude en un negocio de Ibiza.

Después de que varias asociaciones de vecinos denunciasen que no se cumplía el alquiler de hamacas que marca el Ayuntamiento, una reportera acudió a uno de los beach club más conocidos de la isla para conocer cómo era el proceso de alquiler de las tumbonas. Se trataba de uno de los locales mas solicitados y frecuentados por futbolistas y actores famosos.

En el momento en el que llegó un grupo de personas, el camarero que se encontraba en la entrada del establecimiento aseguró que tenía todas las hamacas de la playa reservadas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Ibiza, en ese momento, prohibía que se reserve más del 20% de las hamacas.

Además, el camarero también dijo que había que hacer un consumo mínimo de 500 euros, más otros 100 euros de alquiler de una hamaca, pese a que exigir un consumo mínimo también es ilegal, además de una clavada. De esta forma, si se quiere pasar el día en una de las camas grandes del beach club, hay que gastar un mínimo 600 euros.

Tras conocer estos precios, la reportera intentó hablar con la encargada. "Hemos visto que en la web cobran 10 euros por hamaca, más 20 euros de servicios extra..", comenzó explicando la periodista. Sin embargo, la responsable del local no le permitió terminar frase, y se marchó del lugar.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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