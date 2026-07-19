"Me parece un escandalazo": la reacción de un empresario de Ibiza al ver los precios en negocios de la zona

El presidente de la Asociación Empresarial del Ocio Nocturno 'Noches de Ibiza' denunciaba en 2023 en Equipo de Investigación que en la isla había "un vacío legal enorme" con respecto al cobro desproporcionado en algunos locales de hostelería.

Las clavadas son una tónica general en el mundo de la hostelería, sobre todo en época de verano. Chiringuitos, ferias... aprovechan el auge del turismo para inflar los precios, lo que lleva a denuncias de los usuarios en redes sociales. Así, Equipo de Investigación analizaba esta práctica en 2023 y recalaba en la isla de Ibiza, donde los precios en algunos lugares se han convertido en un imposible.

Así, Pepe Roselló, presidente de la Asociación Empresarial del Ocio Nocturno 'Noches de Ibiza', señalaba en el programa que en los últimos años había aparecido en la isla la figura de la 'discoteca de día', tras lo que lamentó que "el concepto discoteca se ha instalado en el ocio diurno inapropiadamente y sin regulación".

En este sentido, el empresario de ocio nocturno denunciaba que se estaba "en un vacío legal enorme", en el que "el ocio nocturno está desapareciendo y el diurno se está instalando y dominando todo el mercado". Según Roselló, esto suponía que los precios se multiplicaran: "Lo que antes costaba 40 euros, ahora son 100 o 200", subrayó entonces.

Además, al ver algunas de las facturas compartidas por usuarios por las clavadas evidentes, con precios de refrescos a 52 euros, el empresario no dudó en mostrar su indignación. "Que de día y en la playa se cobren estos precios a mí me parece un escandalazo", aseveró rotundo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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