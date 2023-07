Una mujer de 34 años de Zaragoza se movía por el centro para tratar de estafar a las tiendas. En Zara consiguió devolver prendas viejas y cambiarlas por nuevas. Luis María Gabás, periodista del Periódico de Aragón, cuenta que ni los policías habían visto un modus operandi como el suyo, en declaraciones a Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Compraba vía online y luego lo devolvía cambiando la etiquetas, incluso ropa interior que sabemos que no se puede devolver", relata. Cogía prendas viejas y las hacía pasar por una nueva. Es más, la condenada tenía pleno conocimiento del funcionamiento de los códigos en las tiendas.

"Ella sabía que una serie de códigos que llevan las prendas de vestir dicen el color de la prenda. Cuando la dependienta utilizaba la pistola para hacer la devolución no había ninguna alarma porque salía un pantalón azul, cuando en realidad no era ese pantalón azul", relata el periodista. También estaba al tanto de los turnos de los empleados. "Siempre iba a la dependienta más atareada para que no perdiera el tiempo con ella", añade.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.