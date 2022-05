'El Cuco' contrata a Agustín Martínez, el polémico abogado que defendió a tres de los acusados en el caso de La Manada. El abogado accede a hablar con Equipo de Investigación, aunque al preguntarle por qué ha mentido su cliente en declaraciones al juez, Martínez solo responde: "Lo que vamos a discutir básicamente, créame, es única y exclusivamente si este señor tenía o no tenía derecho a mentir".

"¿Ha escuchado usted en algún momento que se le diga que tiene derecho a guardar silencio o a no contestar a una o alguna de las preguntas, teniendo en consideración que él estaba siendo investigado en otra institución con las mismas características? Yo no lo he escuchado", expresa el abogado tras escuchar la declaración de 'El Cuco' en el juicio, a lo que añade: "Si a él le hubiesen dicho que tenía el derecho a no contestar y a guardar silencio, probablemente se hubiesen remitido a la declaración que realizó ante el juzgado de instrucción".

En sus primeras declaraciones ante la Policía, 'El Cuco' dijo que había estado en la casa de León XIII y que había visto a Miguel, al hermano y a Samuel. Sin embargo, en el juicio dijo que no, motivo por el que ahora se le acusa de falso testimonio. Al preguntarle a Agustín Martínez el por qué de las dos versiones diferentes, el abogado solo responde: "No tengo ni la más remota idea".

Martínez asegura que no le ha preguntado a 'El Cuco' por qué ha podido mentir porque, según dice, "esa no es la clave de este juicio". "Lo que se juzgaba en el juzgado de menores era exactamente igual que lo que se estaba juzgando en el asunto de Carcaño y en él coincide la condición de imputado en el juicio de menores y de testigo en el procedimiento de mayores. Parece de una lógica aplastante que tenga que prevalecer el hecho de ser imputado", subraya, a lo que añade que esto "da pie, a lo que vulgarmente se dice 'Oiga, tiene derecho a mentir".