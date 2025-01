"Antonio me dijo que hombre muerto no declara": la tajante respuesta del asesino del bodeguero a su cómplice cuando regresó al coche para huir

Las versiones de los dos implicados en el asesinato de Guillermo, 'El Bodeguero', se contradicen. Cuando reconstruyen los hechos ante el juez, al menos, uno de los dos miente.

El primero en dar su versión es Antonio. Asegura que no llega a entrar en casa del bodeguero, que es su compañero, Carlos, 'El Portugués', el que se baja del coche para ir a pedir dinero a casa de Guillermo para comprar droga. "Él se baja del coche y dice que va a su casa. Yo me quedé fumando (droga). Tardó bastante, unos 40 minutos", cuenta. "Yo ya me estaba enfadando", pero en ese momento apareció, se montó en el coche y se fueron. No le vio sangre, "ni nervioso, ni nada". De ahí se fueron cada uno a su casa.

En cambio, 'El Portugués' afirma que los hechos fueron diferentes: él le pidió a Antonio que se quedara en el coche, pero que decidió acompañarle a casa del bodeguero. Este, cuando les abrió la puerta, preguntó a Carlos para qué era el dinero. Fue en ese momento cuando "se tiró hacia él".

"Se abalanzó dándole sopapos y Guillermo cayó contra los jarrones. Él seguía dándole porrazos", relata Carlos, uno de los implicados en el brutal crimen. Él, según cuenta, intentó separarlos, pero al ver la "cara de loco" y de "persona ida" que tenía Antonio, abandonó el lugar. "Nunca lo había visto de esa manera", relata.

Carlos se fue y le esperó en el coche. Dejó a Antonio agrediendo a Guillermo y, cuando regresó, le preguntó qué había pasado y él le respondió: "Hombre muerto no declara".