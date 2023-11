Manuel Benito es un extrabajador del turno de noche de Primark, contratado por una empresa de trabajo temporal, que contó en un programa de Equipo de Investigación de 2016 su experiencia en esta compañía.

"Trabajábamos el lunes, el martes, el miércoles... llegaba el sábado y preguntabas al coordinador si te tocaba librar. Te respondía que sí, pero que estuvieras atento al teléfono por si tenías que ir. Cuando le contestabas que era tu día de libranza te decía: 'Esto es lo que hay, si quieres venir, vienes. Si no quieres, no vengas, pero no hace falta que incorpores'", relató.

En esta situación, Benito estaba "todo el día en vilo" con "ansiedad por ir a trabajar, o no".

Además, apuntaba que "era un sentir generalizado" y que incluso "se empezaron a dar situaciones en las que se trabajaba dos semanas continuas con solo un día de libranza".

Cuando no pudo más, el antiguo empleado decidió actuar: "Ante esa situación presenté una denuncia ante Inspección de Trabajo".

"En la denuncia se recoge el malestar de los compañeros y mío sobre supuesto incumplimiento de contrato. Aceptamos unas condiciones que eran pésimas, pero incluso aceptando esas condiciones no se llevaron a cabo", lamentaba.

La empresa que lo contrata da su versión a través de un correo negando cualquier incidencia laboral.

Los trabajadores de día no están externalizados y a ellos les contrata la multinacional de las gangas. Alejandro Alba, trabajador de Primark, habló ante las cámaras: "Primero estuve temporal y luego ya indefinido".

Planteó una situación muy diferente con condiciones similares a otras empresas del sector.

Sin embargo, ellos no son los únicos trabajadores de la cadena. Según la empresa, quienes hacen la ropa están repartidos por todo el mundo.

