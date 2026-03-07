El tenso momento entre 'Anita, la fantástica' y sus víctimas: "Que no somos gilipollas"

Ana María Vicente ha sido definida como una de las mayores estafadoras de España. Con 35 condenadas y más de diez detenciones, ahora está pendiente de juicio en el que se solicitan hasta 9 años de cárcel contra la mujer por estafa y apropiación indebida.

Ana María Vicente, conocida como 'Anita, la fantástica', ha sido definida como una de las mayores estafadoras de España. Con 35 condenadas y más de diez detenciones ahora está pendiente de juicio en el que se solicitan hasta 9 años de cárcel contra la mujer por estafa y apropiación indebida. Un un especial de 2024, Equipo de Investigación analizaba su caso y hablaba con algunas de sus víctimas.

Hasta 36 jugadores de golf se presentaron un 11 de noviembre en el aeropuerto para viajar a Kuala Lumpur con una viaje que habían contratado en la agencia de 'Anita, la fantástica'. Supuestamente, 'Anita, la fantástica' había comprado los vuelos. Sin embargo, su sorpresa llegó cuando, al llegar allí, la mujer les contó que habían tenido problemas con la compañía aérea, lo que provocó la indignación de todos ellos.

"Hemos tenido problemas, Qatar ha tenido problemas no de overbooking porque no se puede decir que haya hecho un overbooking, pero es un overbooking; sabéis que está el mundial de futbol también y hay una expedición gubernamental de 75 personas que nos están dando por culo", afirmó Ana, a lo que una de las víctimas le respondió que no había podido pagar "porque no hay dinero en la cuenta".

"Ana, que no somos gilipollas", añadió el hombre, tras lo que la estafadora le dijo que le parecía "bien" que estuviera grabando con su teléfono, pero que no se escondiera. Las imágenes del tenso momento entre la estafadora y sus víctimas, en el vídeo principal que acompaña a la noticia, en el que 'Anita, la fantástica' "no se amilana en ningún momento" y da "unas explicaciones que no se creía ni ella", tal y como destaca una víctima de estafa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.