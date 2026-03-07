El alto nivel de vida de 'Anita, la fantástica': "Tenía muchas joyas de Tous... podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera"

Equipo de Investigación analizaba en 2024 el caso de Ana María Vicente, considerada la mayor estafadora de España. La mujer fue condenada a nueve meses de prisión por un delito de apropiación indebida, pero nunca llegó a pisar la cárcel.

'Anita, la fantástica', conocida como la mayor estafadora de España, llevaba un nivel de vida que a muchos impresionaba. Lo que se supo después es que todo era fruto de sus estafas. En un especial de Equipo de Investigación de 2024 el programa analizaba el caso de Ana María Vicente y hablaba con algunas de sus víctimas.

Así, el programa cuenta cómo en 2016 'Anita, la fantástica' fue condenada a nueve meses de prisión en 2016 por un delito de apropiación indebida, pero nunca llegó a pisar la cárcel. En su historial criminal, el robo de 257.645 euros de la caja cuando se encargaba de la contabilidad de una fábrica.

Más tarde su 'modus operandi' cambió. Ana María, como la conocían sus allegados, abrió una agencia de viajes en Barcelona desde cometía sus estafas. La mujer captaba a sus clientes ofreciendo los destinos más exóticos a precios imbatibles, sin embargo, tras no poder disfrutar nunca de sus viajes acabaron denunciándola. La Audiencia Provincial de Barcelona recibió hasta 116 denuncias por un contante de 250.000 euros.

Pero 'Anita, la fantástica' no se escondía. No dudaba en alardear de nivel de vida, ni siquiera se negó a atender a la prensa cuando sus delitos salieron a la luz. "Ella llevaba muchas joyas de la Tous, algún bolsito de Vogue (...), podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera", contaba Gloria Mateo, quien trabajó para Ana María, a Equipo de Investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

