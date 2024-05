Equipo de Investigación, en un programa de 2018, habla con un amigo de Antonio Anglés con el que, según dice, cometió su primer atraco a un banco.

"Su primer banco robado, lo hizo conmigo. Éramos amigos, pero él iba a su rollo. Se estaba metiendo en esto de billetes falsificados y todo eso y yo le dije que 'yo no quiero máquinas'. Le gustaba ganar dinero y comprarse chaquetas de 180.000 pesetas. La gente decía que le gustaba drogarse, pero es mentira, a él no le gustaba", cuenta acerca de Anglés.

Además, asegura que Anglés "no debería haber nacido" por realizar el crimen de las niñas de Alcàsser: "Antonio la cabeza no la tenía bien. Ahora, era un hacha para lo que quería. Ese tío no tenía que haber nacido, porque lo que hizo no tenía que haber nacido".

Ahora, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja ha denegado a la familia de Antonio Anglésdeclarar como muerto al autor material del crimen de Alcàsser. Así que para la Justicia, Anglés no está muerto. Pese a que se piensa que murió cuando huyó de España como polizón, rumbo a Irlanda. Sin embargo, nunca se ha probado que fuese así, y él sigue en busca y captura hasta que prescriban los hechos, el 14 de diciembre de 2029.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018