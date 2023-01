España es el tercer productor de almendra del mundo. La locura por el rentable fruto no parece tener fin. Recogen miles de euros de la tierra directos para el bolsillo. La almendra tiene una ventaja que la hace única: se puede guardar sin que se pudra hasta que suba su precio.

La almendra no es perecedera. No le pasaría nada porque estuviera tres o cuatro años. Es tan rentable que ya cotiza en bolsa. Las ventas del líder español del fruto seco, Borges, no han parado de crecer en sus 100 años de historia.

Con este marco, la almendra se ha convertido en el tercer producto más robado del campo, detrás de las aceitunas y las setas. Equipo de Investigación desgrana en el vídeo principal de esta noticia cómo 'cazan' a los furtivos.