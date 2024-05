Con 16 años Eva Blanco salió de casa con sus amigas y nunca regresó. Fue asesinada la noche del 19 de abril de 1997 en Algete, Madrid. Equipo de Investigación recordó el caso en un programa de 2013 que laSexta volvió a emitir el domingo pasado.

Muchos años después, los padres de la joven hablan con Vicente Garrido, criminólogo y psicólogo. Nadie ocupa el vacío de la joven, pero su madre es feliz con su nieto y su padre está tranquilo.

Él sabe lo que es enfrentarse a una cámara, pero llega un momento en el que baja la guardia y sus manos transmiten nerviosismo cuando le preguntan por la noche de la muerte de Eva.

"Recuerdo que me pidió volver a las 12 y le dije que no. Me respondió que ya había cumplido 16 años. Estaba una amiga y me dijo que le dejara porque ya era mayor. Esa fue la última vez que yo vi a mi hija y me he sentido muy culpable por dejarle hasta las 12", cuenta Olga Puig, madre de Eva Blanco.

"A las 11:50 llamé a mi marido porque no la oía", añade Puig. "Normalmente, ella se ponía en unas escaleras aquí y hablaba muy fuerte. Se le escuchaba. Mi mujer me llamó, estaba preocupada pensando que algo le había pasado", sostiene Manuel Blanco, padre de la joven.

Eva siempre es puntual, pero no llega. La madre, a las 12:10 horas no aguanta más, recorre los 900 metros que separan la vivienda familiar del cuartel de la Guardia Civil, pero es demasiado pronto para poner una denuncia.

"Pedíamos, por favor, que nos echaran una mano para buscarla, para ver si la encontrábamos [...] Pensé que había tenido un accidente, que le habían atropellado", relata su padre.

La familia empieza entonces una búsqueda contrarreloj. "Me recorrí el parque de los olivos gritando el nombre de ella", apunta su madre. "Fuimos a los hospitales, a la Paz, al Ramón y Cajal, a urgencias, por si acaso", recuerda su padre. "Pregunté si habían visto a una niña y me dijeron que no", añade su madre.

"Al final, estuvimos buscándola por la cuneta, por si le había pasado algo", confiesa su padre. Buscan a Eva desesperadamente durante siete horas. "A las 7:00 estábamos en el cuartel pidiendo ayuda y ahí fue cuando ellos nos dijeron que sí, que iban a salir a buscarla", afirma su madre.

12 horas después de echar en falta a Eva, la Guardia Civil llega a la casa de la familia Blanco con la peor noticia posible: habían encontrado el cuerpo sin vida. "Cuando vi que entraban por la puerta ya sabía lo que había pasado", lamenta su padre.

*18 años después de la muerte de Eva Blanco, el presunto asesino fue detenido gracias a una prueba de ADN. En 2016 fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Alcalá Meco

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2013 que laSexta volvió a emitir el pasado domingo.