Colchones y enseres de aseo compartiendo espacio con tomates y huevos: el hallazgo de la Policía Nacional en una frutería 'low cost'

"A veces es habitual encontrar en este tipo de establecimientos los enseres de las personas que trabajan, pero también viven aquí", comenta a Equipo de Investigación un agente de la Policía Nacional durante una inspección a una frutería 'low cost'.

Equipo de Investigación acompaña a la Policía Nacional y a Inspección de Trabajo durante uno de sus controles para saber qué ocurre dentro de algunas fruterías 'low cost'.

Los agentes e inspectores llegan a un establecimiento que permanece abierto de 8:30 de la mañana a 22:00 de la noche. Allí reúnen a trabajadores de la frutería para pedirles la documentación. Aseguran que no cuentan ni con NIE ni pasaporte.

La inspección continúa en la planta inferior de la tienda, donde se encuentran con un colchón, maletas y enseres de aseo compartiendo espacio con la fruta almacenada. "A veces es habitual encontrar en este tipo de establecimientos los enseres de las personas que trabajan, pero también viven aquí", apunta un agente.

El espacio se encuentra en condiciones muy deficientes de salubridad, con cajas de tomates, huevos y piñas al lado de la cama. Cuando los policías preguntan al encargado por uno de los trabajadores sostiene que llegó a España hace cuatro meses y que el trámite que ha hecho para estar en España legalmente es "una tarjeta para metro". "Eso no es ningún título habilitante", le responde el agente.

El encargado sostiene que otro de los supuestos trabajadores, recién llegado a nuestro país, no estaba trabajando: "Los cuatro estabais ahí mano sobre mano, amigo. Os hemos visto, hemos venido con el coche", le responde el policía.

Finalmente, los agentes detienen a tres de los hombres por infracción a la Ley de Extranjería y explican que una vez que estén todos los trámites cumplimentados se les pondrá en libertad.

Cuando Equipo de Investigación pregunta al encargado, sostiene que los enseres y las maletas de la parte de abajo están ahí porque en su casa "no hay sitio", mientras que un compañero defiende que los colchones son para "descansar" durante la jornada.

La Policía, por su parte, explica al programa que el empresario propietario de la frutería ha sido detenido y podría ser sancionado con 10.001 euros por cada uno de los trabajadores irregulares que tuviera sin contrato.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de la fruta barata' en atresplayer.