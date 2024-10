Después de la condena por el asesinato de Mercedes, el matrimonio compuesto por Luis 'el Vaca' y 'La Mari', vuelven a vivir en la provincia de Toledo. Equipo de Investigación se desplaza hasta el pueblo donde residen, pero cuando preguntamos por ellos dos nadie se atreve a hablar con nosotros y, los que le conocen, aseguran que no tienen ni idea de quiénes son.

Sin embargo, cuando preguntamos por ellos en un bar, un hombre nos lanza una advertencia: "Cuidado". Algo similar sucede en la gasolinera, cuando se nos acerca un hombre que conocía a Luis y nos dice que ya no viven en el municipio. "No tengo miedo, pero no tengo ganas de matarme con nadie", nos dice confesando que son "contrarios" y que pasa "de tener más peleas con ellos".

Eso sí, antes de que prosigamos con nuestra búsqueda nos dice: "Aquí hay muchos ojos, ¿sabes cómo te digo?".

En este vídeo también habla una "muy amiga" de 'La Mari', aunque prefiere mantenerse en el anonimato.